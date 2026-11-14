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Кремль назвал дату встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина

18:02 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Кремль назвал дату встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина Фото: Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин (коллаж)
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19 ноября в Шэньчжэне состоятся переговоры президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Трехсторонний саммит Путина, Си Цзиньпина и Трампа состоится 19 ноября в Шэньчжэне", - сообщил Песков.

При этом никаких дополнительных подробностей он пока не привел.

На данный момент известно, что лидеры намерены обсудить ряд важных вопросов, однако тема российско-украинской войны в повестку дня не войдет. Как выяснилось, Китай не заинтересован в обсуждении этого вопроса.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует во время встречи в Китае обсудить с российским и китайским лидерами сокращение ядерных арсеналов.

Представительница американской администрации Оливия Уэльс подчеркнула, что Трамп считает распространение ядерного оружия серьезной угрозой.

"Он обсудит вопрос сокращения ядерного оружия в мире, распространение которого, по мнению президента Трампа, очень опасно", - заявила Уэльс.

Переговоры состоятся в китайском Шэньчжэне в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В то же время в американской администрации не рассчитывают, что на встрече будет затронута тема войны России против Украины. Представитель Белого дома пояснил, что Вашингтон в последнее время провел множество переговоров с Москвой, тогда как Пекин не участвует в этом переговорном процессе.

"В последнее время у нас было много встреч с россиянами, но Китай, собственно, не является частью этого направления, поэтому обсуждать там вопрос Украины не кажется уместным", - пояснил чиновник.

Кроме того, Трамп не планирует проводить отдельную двустороннюю встречу с Путиным. Вопрос предоставления Украине доступа к спутниковой связи Starlink, которую обеспечивает компания SpaceX Илона Маска, также не планируется обсуждать.

Сам Маск отправится в Китай вместе с американским президентом, однако не будет участвовать в переговорах Трампа с Путиным и Си Цзиньпином.

Ранее западные СМИ сообщали, что встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина может сорваться из-за разногласий по формату.

Также мы писали, что именно глава Кремля хотел обсудить завершение войны в Украине на встрече с американским и китайским коллегами.

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