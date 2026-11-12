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Путин и Трамп обсудят Украину на саммите АТЭС в Китае, - Ушаков

19:15 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Путин и Трамп обсудят Украину на саммите АТЭС в Китае, - Ушаков Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
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Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Одной из тем будет окончание войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, передает ТАСС в Telegram.

Путин и Трамп обсудят Украину

По словам Ушакова, Путин и Трамп продолжат обсуждение "украинского урегулирования" на запланированной двусторонней встрече на саммите АТЭС. Об этом он сказал после встречи российского диктатора с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

11 ноября Ушаков подтвердил журналистам, что вопрос проведения встречи Путина и Трампа в Китае согласовывается по соответствующим дипломатическим каналам.

Саммит в Китае

Ранее РБК-Украина писало, что США работают над организацией встреч Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС в Китае на следующей неделе. Госсекретарь Марк Рубио обсудил эту возможность с министром иностранных дел КНР Ван И.

По данным The Wall Street Journal, Путин предлагает использовать такую встречу для обсуждения завершения войны в Украине.

Кроме того, Трамп анонсировал визит в Китай и не исключил трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным, а в МИД КНР подтвердили, что команды Пекина и Вашингтона начали подготовку.

Однако США и Китай расходятся во мнениях по поводу формата трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Это чревато срывом встречи.

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