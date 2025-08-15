Путин сделал остановку по пути на Аляску: Песков рассказал подробности

Российский диктатор Владимир Путин прибыл с региональным визитом в Магадан. После остановки, он отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
"Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, так он поступил и в этот раз", - отметил Песков.
После визита в регион, глава Кремля отправится на Аляску для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом.
Тем временем, по данным сервиса Flightradar24, в аэропорт Анкориджа на Аляске из аэропорта "Внуково" прибыл самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия".
РосСМИ уточнили, что борт доставил журналистов кремлевского пула.
Позже в Анкоридж прибыл еще один Ил-96-300 из "Внуково". По сообщениям в росСМИ, борт, предположительно, доставил на встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Александра Дарчиева.
В городе Анкоридж (штат Аляска) 15 августа пройдет встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Темой переговоров станет прекращение огня на фронте и вероятность завершения войны Украины с Россией.
Накануне саммита, в Кремле заявили о приверженности дипломатическому урегулированию войны и обвинили Украину в нежелании идти на диалог.
Песков также заявил, что Трамп и Путин не планируют подписывать документы по итогам этой встречи.
Американский лидер оценил вероятность неудачных переговоров с Путиным на уровне 25%. В случае провала, США готовы ввести санкции против России.
В случае же положительного результата, планируется проведение трехстороннего саммита Трамп-Путин-Зеленский. Такая встреча может пройти в конце следующей недели.