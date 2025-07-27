У Путина назвались сторонниками дипломатии и придумали еще одну причину войны
В Кремле заявили, что якобы выступают за дипломатию в вопросе урегулирования войны. При этом Москва пожаловалась, что Украина якобы отвергла возможность диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Пескова спросили, как будут выстраиваться отношения России и Украины после завершения войны. На что он ответил: "Это теоретический вопрос сейчас. Сначала нужно урегулировать проблему и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стоят перед СВО".
Пресс-секретарь российского диктатора пожаловался, что Москва якобы предлагала диалог Украине, но предложение, по его словам, было отвергнуто.
"Мы неоднократно говорили, что для нас лучше сделать это политико-дипломатическими средствами. СВО продолжается, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения диалога были отвергнуты и в самой Украине, и на Западе", - сказал Песков.
Он добавил, что "сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения".
Требования России к Украине
В 2025 году Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле. Делегация РФ во время встречи озвучила неприемлемые требования для окончания войны против Украины.
Источники РБК-Украина рассказали, что РФ требовала от Украины принять нейтральный статус (речь идет о членстве в НАТО), фактически отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".
Позже диктатор Путин озвучил новое требование для завершения войны. Кремль требует от Украины признать так называемые "референдумы" на оккупированных территориях.
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