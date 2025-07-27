У Путина назвались сторонниками дипломатии и придумали еще одну причину войны

В Кремле заявили, что якобы выступают за дипломатию в вопросе урегулирования войны. При этом Москва пожаловалась, что Украина якобы отвергла возможность диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

Пескова спросили, как будут выстраиваться отношения России и Украины после завершения войны. На что он ответил: "Это теоретический вопрос сейчас. Сначала нужно урегулировать проблему и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стоят перед СВО".

Пресс-секретарь российского диктатора пожаловался, что Москва якобы предлагала диалог Украине, но предложение, по его словам, было отвергнуто.

"Мы неоднократно говорили, что для нас лучше сделать это политико-дипломатическими средствами. СВО продолжается, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения диалога были отвергнуты и в самой Украине, и на Западе", - сказал Песков.

Он добавил, что "сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения".