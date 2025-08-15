Путін зробив зупинку на шляху до Аляски: Пєсков розповів подробиці

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що президент РФ відвідає промислове підприємство та зустрінеться з губернатором Магаданської області Сергієм Носовим.

"Прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами, так він вчинив і цього разу", - сказав Пєсков.

Після візиту до регіону, глава Кремля вирушить на Аляску для участі в саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Делегати та ЗМІ вже прибули

Тим часом, За даними сервісу Flightradar24, до аеропорту Анкоріджа на Алясці з аеропорту "Внуково" прибув літак Іл-96-300 спеціального льотного загону "Росія".

РосЗМІ уточнили, що борт доставив журналістів кремлівського пулу.

Пізніше до Анкориджа прибув ще один Іл-96-300 з "Внуково". За повідомленнями у росЗМІ, борт, імовірно, доставив на зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і посла Росії в США Олександра Дарчієва.