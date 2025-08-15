Путін зробив зупинку на шляху до Аляски: Пєсков розповів подробиці

Російський диктатор Володимир Путін прибув з регіональним візитом до Магадану. Після зупинки, він направиться на Аляску для участі в саміті з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що президент РФ відвідає промислове підприємство та зустрінеться з губернатором Магаданської області Сергієм Носовим.
"Прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами, так він вчинив і цього разу", - сказав Пєсков.
Після візиту до регіону, глава Кремля вирушить на Аляску для участі в саміті з президентом США Дональдом Трампом.
Тим часом, За даними сервісу Flightradar24, до аеропорту Анкоріджа на Алясці з аеропорту "Внуково" прибув літак Іл-96-300 спеціального льотного загону "Росія".
РосЗМІ уточнили, що борт доставив журналістів кремлівського пулу.
Пізніше до Анкориджа прибув ще один Іл-96-300 з "Внуково". За повідомленнями у росЗМІ, борт, імовірно, доставив на зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і посла Росії в США Олександра Дарчієва.
У місті Анкоридж (штат Аляска) 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни України з Росією.
Напередодні саміту, в Кремлі заявили про відданість дипломатичному врегулюванню війни та звинуватили Україну в небажанні йти на діалог.
Пєсков також заявив, що Трамп і Путін не планують підписувати документи за підсумками цієї зустрічі.
Американський лідер оцінив вірогідність невдалих переговорів з Путіним на рівні 25%. У разі провалу, США готові запровадити санкції проти Росії.
В разі ж позитивного результату, планується проведення тристороннього саміту Трамп-Путін-Зеленський. Така зустріч може відбутися наприкінці наступного тижня.