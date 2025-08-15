UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Путін зробив зупинку на шляху до Аляски: Пєсков розповів подробиці

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін прибув з регіональним візитом до Магадану. Після зупинки, він направиться на Аляску для участі в саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що президент РФ відвідає промислове підприємство та зустрінеться з губернатором Магаданської області Сергієм Носовим.

"Прямуючи на північний схід, Путін ніколи не втрачав можливості зайнятися регіональними справами, так він вчинив і цього разу", - сказав Пєсков.

Після візиту до регіону, глава Кремля вирушить на Аляску для участі в саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Делегати та ЗМІ вже прибули

Тим часом, За даними сервісу Flightradar24, до аеропорту Анкоріджа на Алясці з аеропорту "Внуково" прибув літак Іл-96-300 спеціального льотного загону "Росія".

РосЗМІ уточнили, що борт доставив журналістів кремлівського пулу.

Пізніше до Анкориджа прибув ще один Іл-96-300 з "Внуково". За повідомленнями у росЗМІ, борт, імовірно, доставив на зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і посла Росії в США Олександра Дарчієва.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

У місті Анкоридж (штат Аляска) 15 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни України з Росією.

Напередодні саміту, в Кремлі заявили про відданість дипломатичному врегулюванню війни та звинуватили Україну в небажанні йти на діалог.

Пєсков також заявив, що Трамп і Путін не планують підписувати документи за підсумками цієї зустрічі.

Американський лідер оцінив вірогідність невдалих переговорів з Путіним на рівні 25%. У разі провалу, США готові запровадити санкції проти Росії.

В разі ж позитивного результату, планується проведення тристороннього саміту Трамп-Путін-Зеленський. Така зустріч може відбутися наприкінці наступного тижня.

