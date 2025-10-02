Путин сделал вброс о Купянске, Покровске и Константиновке: что выдумал на этот раз

Бои за Купянск

Напомним, еще три недели назад российским оккупантам удалось прорваться ближе к Купянску по подземным трубам.

Также было известно, что российские диверсанты зашли в северную часть города, где их истребляли украинские защитники.

Уже через неделю президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения зачищают российских оккупантов, которые пробрались в Купянск. По его словам, враг в городе будет уничтожен.

Несколько дней назад город закрыли на въезд и выезд для того, чтобы провести контрдиверсионную операцию.

Бои в районе Покровска

При этом Покровск остается приоритетной целью для россиян. В районе города обычно фиксируют самое большое количество штурмов врага.

В частности, за прошедшие сутки украинские воины отбили под Покровском 45 штурмов.

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин вчера, 1 октября, рассказал, что ежедневно враг теряет там безумное количество солдат.

При этом официально сообщалось о том, что в город иногда проникают только диверсанты.

Бои в районе Константиновки

В то же время Константиновку россияне регулярно атакуют при помощи авиабомб, артиллерии, РСЗО и дронов.

Никакой официальной информации о том, что россияне зашли в город, не было.