Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу

"Західне угруповання військ практично забрало один із великих населених пунктів - не забрало - дві третини забрало Куп'янська, там центр уже в наших руках, бойові дії тривають у південній частині міста", - заявив диктатор.

Також він додав, що угруповання "Центр" нібито зайшло в Красноармійськ (так Покровськ називався до 2016 року).

"Південне" угруповання вже увійшло в місто Костянтинівка, а це вже один з оборонних рубежів, основних оборонних рубежів. Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ - це ті рубежі, які створювалися вже впродовж більше ніж 10 років за допомогою західних фахівців... Так само, як зайшли в Сіверськ, теж досить великий населений пункт, і йдуть бойові дії там", - вигадав Путін.