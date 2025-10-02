UA

Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські окупанти нібито взяли під контроль дві третини Куп'янська та "зайшли" у ще кілька великих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головиКремля на Валдайському форумі.

"Західне угруповання військ практично забрало один із великих населених пунктів - не забрало - дві третини забрало Куп'янська, там центр уже в наших руках, бойові дії тривають у південній частині міста", - заявив диктатор.

Також він додав, що угруповання "Центр" нібито зайшло в Красноармійськ (так Покровськ називався до 2016 року).

"Південне" угруповання вже увійшло в місто Костянтинівка, а це вже один з оборонних рубежів, основних оборонних рубежів. Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ - це ті рубежі, які створювалися вже впродовж більше ніж 10 років за допомогою західних фахівців... Так само, як зайшли в Сіверськ, теж досить великий населений пункт, і йдуть бойові дії там", - вигадав Путін.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, ще три тижні тому російським окупантам вдалося прорватися ближче до Куп'янська підземними трубами.

Також було відомо, що російські диверсанти зайшли в північну частину міста, де їх винищували українські захисники.

Уже за тиждень президент України Володимир Зеленський заявив, що українські підрозділи зачищають російських окупантів, які пробралися в Куп'янськ. За його словами, ворог у місті буде знищений.

Кілька днів тому місто закрили на в'їзд і виїзд для того, щоб провести контрдиверсійну операцію.

Бої в районі Покровська

При цьому Покровськ залишається пріоритетною метою для росіян. У районі міста зазвичай фіксують найбільшу кількість штурмів ворога.

Зокрема, минулої доби українські воїни відбили під Покровськом 45 штурмів.

Пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін учора, 1 жовтня, розповів, що щодня ворог втрачає там шалену кількість солдатів.

При цьому офіційно повідомлялося про те, що в місто іноді проникають тільки диверсанти.

Бої в районі Костянтинівки

Водночас Костянтинівку росіяни регулярно атакують за допомогою авіабомб, артилерії, РСЗВ і дронів.

Жодної офіційної інформації про те, що росіяни зайшли в місто, не було.

