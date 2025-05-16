Зеленский прибыл в Албанию, примет участие в саммите
Президент Владимир Зеленский, после визита в Турцию, прибыл в Албанию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров во время разговора с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Никифорова, президент сейчас находится в Тиране.
Что такое ЕПС
Отдельно стоит объяснить, что ЕПС, это основанная в 2022-м, после начала полномасштабной войны в Украине, платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы.
Инициатива была предложена президентом Франции Эммануэлем Макроном еще в мае того же года. Во время первого заседания встретились лидеры 44 стран.
Визит Зеленского в Турцию
Вчера, 15 мая, Зеленский находился в турецкой Анкаре, где позже состоялась его встреча с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча обоих лидеров была закрытой для прессы, но известно, что переговоры и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.
В целом президент Украины прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным, но последний так и не подтвердил свой визит и отправил делегацию на переговоры с Украиной.
Подробнее о переговорах Украины и России - в материале РБК-Украина.
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