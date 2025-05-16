Зеленский прибыл в Албанию, примет участие в саммите

Президент Владимир Зеленский, после визита в Турцию, прибыл в Албанию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров во время разговора с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

Инициатива была предложена президентом Франции Эммануэлем Макроном еще в мае того же года. Во время первого заседания встретились лидеры 44 стран.

Отдельно стоит объяснить, что ЕПС, это основанная в 2022-м, после начала полномасштабной войны в Украине, платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы.

По словам Никифорова, президент сейчас находится в Тиране.

Визит Зеленского в Турцию

Вчера, 15 мая, Зеленский находился в турецкой Анкаре, где позже состоялась его встреча с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча обоих лидеров была закрытой для прессы, но известно, что переговоры и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.

В целом президент Украины прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным, но последний так и не подтвердил свой визит и отправил делегацию на переговоры с Украиной.

Подробнее о переговорах Украины и России - в материале РБК-Украина.

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