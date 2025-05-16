Переговоры Украины и РФ могут пройти без посредников, - источники

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле вероятно будут проходить в двустороннем формате.

Об этом РБК-Украина сообщают источники.

Переговоры между Украиной и Россией состоятся уже после 12:30 . Среди приоритетных вопросов для украинской делегации - прекращение огня на фронте.

В то же время присутствие турецкой стороны вероятно ограничиваться только приветственным словом.

Согласно данным источников, именно российская сторона выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов Америки (США) и Турции во время переговоров.

Переговоры Украины и России в Турции

Российский диктатор Владимир Путин недавно предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, одновременно отвергнув идею Запада о 30-дневном прекращении огня.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече, однако Россия отправила в Турцию свою делегацию.

Первоначально переговоры между сторонами должны были пройти 15 мая, но их перенесли на 16-е.

Как сообщают СМИ, сегодня в Стамбуле сначала запланирована встреча в формате Украина-США-Турция, а после нее должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Больше подробностей - в материале РБК-Украина.

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