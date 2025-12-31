Путин потребовал расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях
Российский диктатор Владимир Путин приказал своей оккупационной армии расширить в следующем году "буферную зону" в Сумской и Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Герасимов заявил, что войска РФ якобы продолжают создавать "полосу безопасности" в Сумской и Харьковской областей. Он в обычной для себя манере нафантазировал успехи армии РФ - "захват около 32 населенных пунктов, в том числе Волчанска".
Также начальник российского Генштаба заявил о якобы захвате семи украинских населенных пунктов на Харьковщине и Сумщине в декабре.
"Президентом РФ поставлена задача в следующем году продолжить расширение "полосы безопасности" для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей", - сказал он.
Мирные переговоры
Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин недавно также приказал "продолжить наступление" на Запорожье. Российское военное командование утверждает, что оккупанты уже якобы находятся в 15 километрах от южной окраины Запорожья.
Такие команды глава Кремля отдает на фоне активных мирных переговоров. В частности, недавно Путин разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
После таких переговоров, на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, американский лидер заверял, что Путин якобы хочет мира, даже несмотря на атаки россиян на мирные города Украины.
Зеленский, комментируя такие слова Трампа обратил внимание, что Путин публично не говорит о своем желании установить мир. Это исключительно сообщение для президента США.