Путин потребовал расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях

Российский диктатор Владимир Путин приказал своей оккупационной армии расширить в следующем году "буферную зону" в Сумской и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Герасимов заявил, что войска РФ якобы продолжают создавать "полосу безопасности" в Сумской и Харьковской областей. Он в обычной для себя манере нафантазировал успехи армии РФ - "захват около 32 населенных пунктов, в том числе Волчанска".

Также начальник российского Генштаба заявил о якобы захвате семи украинских населенных пунктов на Харьковщине и Сумщине в декабре.

"Президентом РФ поставлена задача в следующем году продолжить расширение "полосы безопасности" для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей", - сказал он.