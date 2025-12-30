То, что Путин хочет мира - лишь сообщение для Трампа, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, наоборот, он хочет пойти дальше.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.
В ответ на вопрос о том, есть ли признаки, что Путин хочет мира, если Россия усилила атаки на Киев в конце года, Владимир Зеленский ответил:
"Нет, если быть честным. Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира".
По убеждению президента Украины, именно поэтому нужны и диалог, и давление со стороны Трампа: санкции, дипломатия.
"У него есть инструменты, и я считаю, что он пытается достичь мира", - отметил Владимир Зеленский.
Также он отметил, что, несмотря на положительные отзывы Трампа о разговоре с Путиным, российскому диктатору доверять нельзя.
По словам Зеленского, Путин не хочет успеха для Украины, он может говорить такие слова президенту Трампу, но это неправда.
"Он не хочет усиления санкций. Может говорить о "дешевой электроэнергии", но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это лишь сообщение для Трампа, способ коммуникации", - заверил Владимир Зеленский.
Переговоры о мире в Украине
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После этого лидеры также пообщались с европейскими партнерами.
По итогам встречи Трамп заявил о приближении к завершению войны. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности для Украины - полностью.
Стороны договорились, что переговорные команды встретятся уже на следующей неделе, а финальные решения могут быть приняты в январе.
Перед этим Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который охарактеризовал как "продуктивный", и заявил о намерении снова позвонить ему после встречи с Зеленским.