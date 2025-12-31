ua en ru
Путін вимагає розширити "буферну зону" в Сумській і Харківській областях

Росія, Середа 31 грудня 2025 16:49
Путін вимагає розширити "буферну зону" в Сумській і Харківській областях Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїй окупаційній армії розширити наступного року "буферну зону" в Сумській і Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Герасимов заявив, що війська РФ нібито продовжують створювати "смугу безпеки" в Сумській і Харківській областях. Він у звичайній для себе манері нафантазував успіхи армії РФ - "захоплення близько 32 населених пунктів, у тому числі Вовчанська".

Також начальник російського Генштабу заявив про нібито захоплення семи українських населених пунктів на Харківщині та Сумщині в грудні.

"Президентом РФ поставлено завдання наступного року продовжити розширення "смуги безпеки" для забезпечення мирного життя жителів Бєлгородської та Курської областей", - сказав він.

Мирні переговори

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін нещодавно також наказав "продовжити наступ" на Запоріжжя. Російське військове командування стверджує, що окупанти вже нібито перебувають за 15 кілометрів від південної околиці Запоріжжя.

Такі команди очільник Кремля віддає на тлі активних мирних переговорів. Зокрема, нещодавно Путін розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Після таких переговорів, на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, американський лідер запевняв, що Путін нібито прагне миру, навіть попри атаки росіян на мирні міста України.

Зеленський, коментуючи такі слова Трампа, звернув увагу, що Путін публічно не говорить про своє бажання встановити мир. Це виключно повідомлення для президента США.

