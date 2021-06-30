Кім Чен Ин заявив про "велику кризу" в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про кризову ситуацію в КНДР. Криза виникла в сфері забезпечення безпеки республіки і її населення.

Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на публікацію Центрального телеграфного агентства Кореї.

Кім Чен Ин заявив, що це сталось через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених чиновників, які в результаті були відправлені у відставку. У зв'язку з цим він закликав активізувати кампанію проти "ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду".

"Високопоставлені чиновники, відповідальні за важливі державні справи, знехтували реалізацією рішень партії. Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян", - заявив Кім Чен Ин.