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ЄС відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн

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Брюссель, Середа 30 червня 2021 15:39
ЄС відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн Фото: громадяни ще 12 країн зможуть їздити в Євросоюз (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз відновлює вільний в'їзд ще з 12 країн. На даний момент відома тільки половина із загального числа нових країн.

Про це в Twitter повідомили журналісти "Радіо Свобода".

За словами журналістки Г'єракіни Тухіної, Косово, Боснія і Герцеговина і Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей.

"Постійні представники країн-членів ЄС затвердили оновлений список з 12 додатковими країнами. Він набуде чинності до кінця цього тижня", - зазначила вона.

А Рікард Йозвяк додав, що Молдова, Вірменія та Азербайджан теж включені до списку, а рекомендації повинні набути чинності вже завтра.

Нагадаємо, до цього стало відомо, що Австрія послаблює обмеження на в'їзд для туристів, але не з України.

На сьогодні Євросоюз дозволяє вільний в'їзд з 12 країн, в тому числі, Австралії, Японії та США.

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