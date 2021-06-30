ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нападник збірної України Бєсєдін вибув на півроку через низку травм коліна

Новость на русском →
Києва, Середа 30 червня 2021 14:56
Нападник збірної України Бєсєдін вибув на півроку через низку травм коліна Фото: Артем Бесєдін (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін отримав перелом і пошкодження зв'язок коліна в матчі проти Швеції. Через травми форвард не зможе грати близько півроку.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Сьогодні вранці Артем прилетів до Києва і пізніше був обстежений лікарями "Динамо". За словами лікаря клубу Андрія Шморгуна, попередньо Бєсєдіну не буде потрібна операція і лікувати його будуть консервативно.

"На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічний зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою в Бесєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала значну травму", - сказав Шморгун.

Бєсєдін вийшов на заміну на старті екстра-тайму в матчі проти Швеції (2:1) в 1/8 фіналу Євро, змінивши Романа Яремчука. І за шість хвилин він отримав травму через грубу гру захисника шведів Маркуса Даніельссона, який влетів Артему прямою ногою в коліно. Після перегляду повтору арбітр видалив гравця збірної Швеції.

Артем відновив виступи цього року після того, як відбув річну дискваліфікацію за ненавмисне вживання забороненого препарату. Після початку другої частини сезону Бесєдін відразу ж став основним нападником "Динамо", за рахунок чого і отримав виклик до збірної на матчі Євро-2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро-2020
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі