Нападник збірної України Бєсєдін вибув на півроку через низку травм коліна

Нападник "Динамо" і збірної України Артем Бєсєдін отримав перелом і пошкодження зв'язок коліна в матчі проти Швеції. Через травми форвард не зможе грати близько півроку.

Сьогодні вранці Артем прилетів до Києва і пізніше був обстежений лікарями "Динамо". За словами лікаря клубу Андрія Шморгуна, попередньо Бєсєдіну не буде потрібна операція і лікувати його будуть консервативно.

"На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої і зовнішньої бічний зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою в Бесєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала значну травму", - сказав Шморгун.

Бєсєдін вийшов на заміну на старті екстра-тайму в матчі проти Швеції (2:1) в 1/8 фіналу Євро, змінивши Романа Яремчука. І за шість хвилин він отримав травму через грубу гру захисника шведів Маркуса Даніельссона, який влетів Артему прямою ногою в коліно. Після перегляду повтору арбітр видалив гравця збірної Швеції.

Артем відновив виступи цього року після того, як відбув річну дискваліфікацію за ненавмисне вживання забороненого препарату. Після початку другої частини сезону Бесєдін відразу ж став основним нападником "Динамо", за рахунок чого і отримав виклик до збірної на матчі Євро-2020.