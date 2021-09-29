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Путін вийшов з двотижневої самоізоляції через зустріч з Ердоганом

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Москва, Середа 29 вересня 2021 12:47
Путін вийшов з двотижневої самоізоляції через зустріч з Ердоганом Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін з сьогоднішнього дня фактично вийшов з двотижневої самоізоляції. Він проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Повідомляється, що сьогодні в Сочі Путін зустрінеться з Ердоганом спочатку тет-а-тет, потім за участю перекладачів. Вони проведуть переговори, після чого продовжать спілкування за робочим сніданком.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, перед зустріччю був обмін інформацією, щоб вжити всіх запобіжних заходів.

"Що стосується виходу з режиму (самоізоляції, - ред.) - де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція", - зазначив він.

Нагадаємо, в середині вересня Путін пішов на самоізоляцію після того, як в його оточенні виявили випадки інфікування COVID-19.

Сам він говорив, що захворіли кілька десятків людей з його оточення.

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