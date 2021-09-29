Путін вийшов з двотижневої самоізоляції через зустріч з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін з сьогоднішнього дня фактично вийшов з двотижневої самоізоляції. Він проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Повідомляється, що сьогодні в Сочі Путін зустрінеться з Ердоганом спочатку тет-а-тет, потім за участю перекладачів. Вони проведуть переговори, після чого продовжать спілкування за робочим сніданком.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, перед зустріччю був обмін інформацією, щоб вжити всіх запобіжних заходів.

"Що стосується виходу з режиму (самоізоляції, - ред.) - де-факто, так. Де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція", - зазначив він.