Президент Російської Федерації Володимир Путін пояснив свій відхід на самоізоляцію. У його оточенні кілька десятків людей заразилися коронавірусом.

Він повідомив, що змушений в останній момент скасувати свій візит в Душанбе.

"Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в моєму найближчому оточенні, як Ви знаєте, виявлені випадки захворювання коронавірусом... Це не один, не два, а кілька десятків людей", - заявив Путін.

Президент РФ повідомив, що збирається дотримуватися режиму самоізоляції кілька днів.

"Тепер доводиться протягом декількох днів дотримуватися режиму самоізоляції", - сказав російський лідер.