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Путін пояснив свій відхід на самоізоляцію

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Москва, Четвер 16 вересня 2021 09:51
Путін пояснив свій відхід на самоізоляцію Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін пояснив свій відхід на самоізоляцію. У його оточенні кілька десятків людей заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він повідомив, що змушений в останній момент скасувати свій візит в Душанбе.

"Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в моєму найближчому оточенні, як Ви знаєте, виявлені випадки захворювання коронавірусом... Це не один, не два, а кілька десятків людей", - заявив Путін.

Президент РФ повідомив, що збирається дотримуватися режиму самоізоляції кілька днів.

"Тепер доводиться протягом декількох днів дотримуватися режиму самоізоляції", - сказав російський лідер.

Нагадавши, Путін пішов на самоізоляцію 14 вересня.

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Володимир Путін
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