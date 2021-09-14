Путін йде на самоізоляцію: що сталось

Президент Росії Володимир Путін йде на самоізоляцію. У його оточенні виявили випадки інфікування COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Путін повідомив, що повинен перейти на самоізоляцію через випадки COVID в його оточенні, розповіли в Кремлі.

"Володимир Путін повідомив, що в зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

Він про це сказав в розмові з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

З огляду на це президент Росії візьме участь в запланованих на цьому тижні в Душанбе сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, засіданні Ради глав держав - членів Шанхайської організації співпраці і спільному засіданні глав держав - членів ОДКБ і ШОС в режимі відео-конференц-зв'язку.