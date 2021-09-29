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Путин вышел с двухнедельной самоизоляции из-за встречи с Эрдоганом

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Москва, Среда 29 сентября 2021 12:47
Путин вышел с двухнедельной самоизоляции из-за встречи с Эрдоганом Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин с сегодняшнего дня фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. Он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что сегодня в Сочи Путин встретится с Эрдоганом вначале тет-а-тет, потом с участием переводчиков. Они проведут переговоры, после чего продолжат общение за рабочим завтраком.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перед встречей был обмен информацией, чтобы принять все меры предосторожности.

"Что касается выхода из режима (самоизоляции, - ред.) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - отметил он.

Напомним, в середине сентября Путин ушел на самоизоляцию после того, как в его окружении обнаружили случаи инфицирования COVID-19.

Сам он говорил, что заболели несколько десятков человек из его окружения.

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