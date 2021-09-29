Путин вышел с двухнедельной самоизоляции из-за встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин с сегодняшнего дня фактически вышел с двухнедельной самоизоляции. Он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Сообщается, что сегодня в Сочи Путин встретится с Эрдоганом вначале тет-а-тет, потом с участием переводчиков. Они проведут переговоры, после чего продолжат общение за рабочим завтраком.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перед встречей был обмен информацией, чтобы принять все меры предосторожности.

"Что касается выхода из режима (самоизоляции, - ред.) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - отметил он.