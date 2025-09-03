Путин признал проблемы в отношениях с Азербайджаном и рассказал о встрече с Алиевым

Путин рассказал, что в отношениях между странами "всегда возникают какие-то вопросы", исходя из текущей ситуации или политической конъюнктуры.

"Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись", - добавил диктатор.

Он также считает, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию якобы "все расставит на свои места".