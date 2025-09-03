RU

Путин признал проблемы в отношениях с Азербайджаном и рассказал о встрече с Алиевым

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Азербайджана "есть проблемы". Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Китае они лишь обменялись несколькими словами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля.

Путин рассказал, что в отношениях между странами "всегда возникают какие-то вопросы", исходя из текущей ситуации или политической конъюнктуры. 

"Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись", - добавил диктатор. 

Он также считает, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию якобы "все расставит на свои места". 

Конфликт России и Азербайджана

Напомним, в декабре прошлого года в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как выяснилось позже, самолет подбила российская противовоздушная оборона, когда он должен был приземлиться в Грозном.

Москва отказалась извиняться перед Баку за такой инцидент.

При этом уже в июне этого года в Екатеринбурге российские правоохранители провели массовые рейды среди представителей азербайджанской диаспоры. В результате жестких действий российских полицейских были погибшие.

