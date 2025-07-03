Конфликт России и Азербайджана: чем может закончиться эскалация

Россия пока слаба для военного вмешательства на Южном Кавказе и давления на отдельные страны. Кремль поймет, что переговоры лучше, чем конфронтация.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы".

Аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич в комментарии РБК-Украина отметил, что власти Азербайджана заинтересованы не в подчинении России, а в проведении многовекторной внешней политики. Это подчеркивает независимость и настойчивость Азербайджана.

Азербайджан может позволить себе такую позицию после победы в Карабахе, а также благодаря сильной армии и военной поддержки Турции и Израиля. Поэтому силовое давление на Баку малоэффективно.

При этом, по словам аналитика, Москва слаба, чтобы давить военным путем, поэтому позже может перейти к переговорам.

"Из-за конфликта в Украине Россия сейчас слишком слаба, чтобы осуществлять военное вмешательство в регионе Южного Кавказа для давления на отдельные страны. Рано или поздно Кремль поймет, что закулисные переговоры с Ильхамом Алиевым (президентом Азербайджана - ред.) дадут лучшие результаты, чем открытая конфронтация", - отметил Войтасевич.