Путін визнав проблеми у відносинах з Азербайджаном і розповів про зустріч з Алієвим

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у відносинах Росії та Азербайджану "є проблеми". Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Китаї вони лише обмінялися кількома словами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави Кремля.

Путін розповів, що у відносинах між країнами "завжди виникають якісь питання", з огляду на поточну ситуацію або політичну кон'юнктуру.

"Є проблеми. Ми сьогодні з президентом Алієвим привіталися, привітався з ним і з його дружиною, двома-трьома словами перекинулися", - додав диктатор.

Він також вважає, що фундаментальні відносини між Азербайджаном і Росією і взаємний інтерес до їхнього розвитку нібито "все розставить на свої місця".

Конфлікт Росії та Азербайджану

Нагадаємо, у грудні минулого року в Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).

Як з'ясувалося пізніше, літак підбила російська протиповітряна оборона, коли він мав приземлитися в Грозному.

Москва відмовилася вибачатися перед Баку за такий інцидент.

При цьому вже в червні цього року в Єкатеринбурзі російські правоохоронці провели масові рейди серед представників азербайджанської діаспори. Внаслідок жорстких дій російських поліцейських були загиблі.

