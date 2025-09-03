ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин признал проблемы в отношениях с Азербайджаном и рассказал о встрече с Алиевым

Среда 03 сентября 2025 18:26
UA EN RU
Путин признал проблемы в отношениях с Азербайджаном и рассказал о встрече с Алиевым Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в отношениях России и Азербайджана "есть проблемы". Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Китае они лишь обменялись несколькими словами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля.

Путин рассказал, что в отношениях между странами "всегда возникают какие-то вопросы", исходя из текущей ситуации или политической конъюнктуры.

"Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись", - добавил диктатор.

Он также считает, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию якобы "все расставит на свои места".

Конфликт России и Азербайджана

Напомним, в декабре прошлого года в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как выяснилось позже, самолет подбила российская противовоздушная оборона, когда он должен был приземлиться в Грозном.

Москва отказалась извиняться перед Баку за такой инцидент.

При этом уже в июне этого года в Екатеринбурге российские правоохранители провели массовые рейды среди представителей азербайджанской диаспоры. В результате жестких действий российских полицейских были погибшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Ильхам Алиев Российская Федерация Азербайджан
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике