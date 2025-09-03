Путін визнав проблеми у відносинах з Азербайджаном і розповів про зустріч з Алієвим

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у відносинах Росії та Азербайджану "є проблеми". Під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Китаї вони лише обмінялися кількома словами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави Кремля.

Путін розповів, що у відносинах між країнами "завжди виникають якісь питання", з огляду на поточну ситуацію або політичну кон'юнктуру.

"Є проблеми. Ми сьогодні з президентом Алієвим привіталися, привітався з ним і з його дружиною, двома-трьома словами перекинулися", - додав диктатор.

Він також вважає, що фундаментальні відносини між Азербайджаном і Росією і взаємний інтерес до їхнього розвитку нібито "все розставить на свої місця".