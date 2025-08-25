ua en ru
От Будапешта до Джидды. Где могут встретиться Зеленский и Путин

Понедельник 25 августа 2025 06:45
От Будапешта до Джидды. Где могут встретиться Зеленский и Путин Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Кот

В ходе подготовки к саммиту президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина рассматривается целый ряд локаций.

РБК-Украина рассказывает, какие города есть в списке, какие у них преимущества и недостатки.

Главное:

  • Какие шансы у нейтральных стран Европы принять саммит?
  • Почему Венгрия и Беларусь имеют мало шансов стать местом для встречи?
  • Какие преимущества имеет Ближний Восток в качестве площадки?

Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет хорошие отношения с Путиным и Трампом, но крайне плохие – с украинским руководством. К столице Венгрии как месту встречи двух лидеров склоняются в США, которые выступают посредником в переговорах, сообщает Politico.

В пользу Будапешта – близость к Украине. В то же время это и минус. Путину необходимо будет лететь через другие страны ЕС. В частности, это Чехия, Польша или Германия, которые теоретически могут принудительно посадить борт с российским диктатором.

В то же время для Украины этот город связан негативными коннотациями с подписанием печально известного Будапештского меморандума. Поэтому вероятность встречи Зеленского и Путина там очень низкая.

Вена

О своей готовности провести встречу заявила Австрия, предложив для этого Вену. Австрия остается нейтральной страной – не входит в НАТО, но является членом Евросоюза, что играет ей в плюс. Минусы Вены – сложность логистики для российского диктатора, по аналогии с Будапештом.

Также проблема заключается в том, что Австрия ратифицировала Римский статут о создании международного уголовного суда. МУС выдал ордер на арест Путина. Впрочем, руководство страны обещает решить этот вопрос.

"Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене (...), чтобы обеспечить участие президента Путина", – отметил премьер-министр Австрии Кристиан Штокер.

Минск

Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, "если это нужно". В Минске уже приходили две встречи Украины и России при посредничестве Германии и Франции в 2014-2015 годах. Столица Беларуси имеет удобное географическое положение – близко к Украине и РФ. В то же время, страна в войне откровенно поддержала российскую агрессию, а "минские переговоры" по Донбассу в 2015-2021 годах не дали результата, завершившись полномасштабной российской агрессией. Поэтому Минск однозначно неприемлем для Киева.

Москва

16 августа во время выступления перед журналистами Путин предложил Трампу провести следующую встречу в Москве. Президент США сначала уклонился от прямого ответа, но впоследствии назвал эту идею "интересной", одновременно предположив, что может получить критику за такой шаг. Как отмечает AFP, Путин во время переговоров с Трампом 18 августа предложил организовать в Москве двустороннюю встречу также с Зеленским.

Украинский президент, который на тот момент находился в Белом доме с европейскими лидерами, ответил "нет". Москва как площадка является наименее вероятной, ведь там Путин будет чувствовать себя хозяином положения.

Стамбул

Крупнейший город Турции уже был площадкой для переговоров между украинской и российской делегациями в течение последних месяцев. Страна, хоть и является членом НАТО, но пытается сохранять партнерские отношения с Россией. Стамбул, как и большинство других локаций, находится близко к Украине и России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов гарантировать Путину личную безопасность в контексте ордера на арест Международного уголовного суда. Вместе с тем, в Москве воспринимают позицию Турции скорее как проукраинскую, что является аргументом против выбора Стамбула. К тому же, Кремль не хотел бы лишний раз добавлять Эрдогану баллов на международной арене, ведь в целом ряде регионов Россия и Турция ведут жесткую борьбу за влияние.

Женева

Швейцария является образцом нейтральности в мире. Страна не входит ни в ЕС, ни в НАТО, и даже к ООН присоединилась только в 2002 году. В конце концов, именно там состоялась встреча Путина с Джо Байденом, тогдашним президентом США – за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

Как и большинство других стран Европы, Швейцария ратифицировала Римский статут, но готова предоставить Путину иммунитет, если он приедет для переговоров о мире в Украине.

В то же время министр иностранных дел страны Игнацио Кассис заявил, что Россия "охладела" к Швейцарии, потому что она решила присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом после 2022 года.

Ближний Восток

Среди возможных локаций для встречи рассматриваются и ближневосточные – в Саудовской Аравии, Объединенных арабских эмиратах или Катаре. Эти страны напрямую не стали на сторону, ни России, ни Украины. Саудовская Аравия имеет рабочие отношения с РФ через объединение стран-экспортеров нефти ОПЕК+. ОАЭ в последнее время стали главным офшором для России, через который российская элита коммуницирует с внешним миром. А Катар является посредником между Украиной и РФ по возвращению украинских детей.

Все эти страны имеют опыт организации переговоров на самом высоком уровне. В саудовском городе Джидда уже состоялось несколько раундов переговоров между США, Украиной и РФ. Вместе с тем, они находятся относительно далеко от Киева и Москвы, а также готовы гарантировать безопасность Путину. Хотя в последние дни вероятность проведения саммита именно в этом регионе будто стала ниже.

Ватикан

Традиционно одной из локаций для встречи рассматривается Ватикан. Святой престол поддерживает контакты с Киевом и Москвой – наряду с Катаром приобщен к возвращению украинских детей из России. Но Ватикан находится в Западной Европе и для его привлечения требуется согласие Италии. К тому же, новый Папа Римский – Лев XIV – отличается относительно более жесткой риторикой в отношении России, по сравнению со своим предшественником Франциском.

Вероятно, это не исчерпывающий список возможных мест для встречи Зеленского и Путина. Есть и другие города-кандидаты: от Хельсинки, где уже проходили встречи Трампа и Путина до Баку, который удобно расположен, но в последнее время Азерюайджан конфликтует с Россией. В конечном итоге, переговорную площадку будут выбирать, не только исходя из логистических и политических причин, но и учитывая символизм локации.

