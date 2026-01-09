ua en ru
Зеленский: союзники Украины должны ответить в случае повторной агрессии РФ

Украина, Пятница 09 января 2026 19:03
Зеленский: союзники Украины должны ответить в случае повторной агрессии РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что союзники Украины должны ответить в случае повторной агрессии РФ после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Лидер страны рассказал о встрече с министром обороны Британии Джоном Гили, с которым обсудил британский контингент в Украине.

"Обсудили, как может работать британский контингент, который развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны. Важно, чтобы рамка окончания войны имела четкий ответ союзников в случае повторения российской агрессии, - говорится в заявлении Зеленского.

Он также рассказал Гили о ночном массированном ударе РФ по украинской энергетике и людям.

"Москва пытается использовать холодную погоду для террора, поэтому работа над дополнительными средствами ПВО для Украины сейчас неотложный приоритет", - подчеркнул лидер страны.

Иностранные войска в Украине

Напомним, Джон Гили сегодня, 9 января, заявил, что Британия готова выделить около 268 млн долларов на подготовку своих войск. Это позволит в случае подписания мирного соглашения начать их развертывание в Украине с первого же дня.

Отметим, Великобритания и Франция рассматривают возможность направления до 15 тысяч военнослужащих в Украину в случае заключения мирного соглашения. Это значительно меньше планов, которые ранее обсуждались в рамках "коалиции желающих".

Турция готова включить свои войска в миротворческую миссию только при условии установления прекращения огня и четкого определения задач и вклада каждой страны.

Канада допускает размещение своих войск после подписания мирного соглашения. Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что начальным вкладом Оттавы в гарантии безопасности может стать обучение украинских военных.

Кроме того, Бельгия также подтвердила готовность содействовать обеспечению мира после завершения войны.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.

