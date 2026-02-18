Путин играет в "энергетическое перемирие": в ISW предупредили о новом ударе РФ по Украине
На переговорах в Женеве Россия может подать соблюдение моратория на удары по энергетике как "большую уступку" Москвы, готовясь к новому разрушительному удару по Украине в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что во время текущих переговоров в Женеве может обсуждаться еще один краткосрочный мораторий на энергетические удары.
В то же время в ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин уже использовал аналогичную тактику в марте-апреле 2025 года и в январе-феврале 2026 года.
Тогда Москва заявляла о якобы заинтересованности в мире, но одновременно накапливала ракеты и беспилотники для дальнейших массированных атак после завершения ограничений.
"Кремль может попытаться представить свое соблюдение еще одного моратория на энергетические удары как большую уступку России, готовясь нанести еще один разрушительный удар по Украине в ближайшее время", - говорится в отчете.
Переговоры в Женеве
17-18 февраля в швейцарской Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и США.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время этих переговоров украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия.
Между тем накануне встречи, в ночь на 17 февраля, российские войска нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и дронами. Основными целями стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такая атака демонстрирует уровень пренебрежения России к мирным усилиям и дипломатическим инициативам.
Энергетическое перемирие
Напомним, в конце января 2026 года Россия якобы пообещала президенту США Дональду Трампу не бить по украинской энергетике.
Так называемое "энергетическое перемирие" началось 30 января, но уже в ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины.
В результате масштабных обстрелов тысячи украинцев остались без отопления во время сильных морозов.
После этого посольство Украины передало Государственному департаменту США подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента "согласия" России на "энергетическое перемирие".