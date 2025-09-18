ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Герасимов врет Путину о ситуации на фронте, - Reuters

Россия, Украина, Четверг 18 сентября 2025 04:10
UA EN RU
Герасимов врет Путину о ситуации на фронте, - Reuters Фото: Герасимов врет о ситуации на фронте (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Российские войска утверждают о продвижении на всех фронтах в Украине, но украинские источники фиксируют локальные успехи обороны. Обе стороны готовятся к новым столкновениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства Reuters.

Президентские и военные ведомства обеих стран продолжают предоставлять противоречивую информацию о ходе боевых действий на востоке Украины.

Информация от России

В среду, 17 сентября, Минобороны России сообщило, что генерал Валерий Герасимов, начальник штаба ВС РФ, посетил позиции своих войск и отметил, что продвижение московских сил ведется практически по всем направлениям.

По его словам, наибольшие столкновения происходят в районе Красноармейска (советское название Покровска), где украинские подразделения пытаются остановить наступление, однако безуспешно.

Российский генерал также упомянул о продвижении войск на запад — в Запорожской и Днепропетровской областях, а севернее — к Купянску и Ямполю, где ведутся боевые действия с разрушениями инфраструктуры.

Информация от Украины

В то же время украинские официальные лица и президент Владимир Зеленский отмечают ограниченный успех противника на фронте. В интервью Sky News Зеленский заявил, что, несмотря на ожидание новых атак РФ, последние три наступательные операции россиян не принесли значительных результатов, хотя Киев готовится к возможным более масштабным атакам.

Украинские командиры утверждают, что в районе Покровска их войска отразили наступление, а данные открытых источников, таких как военный блог DeepState, фиксируют локальные успехи украинской обороны в соседних районах. Вблизи Купянска попытка продвижения российских войск, по словам представителей ВСУ, привела к захвату части противника в плен.

Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной: российские заявления о продвижении вызывают сомнения, а украинская сторона фиксирует локальные контратаки и укрепление обороны.

Обе стороны готовятся к возможным новым наступлениям, что указывает на продолжение боевых действий и необходимость постоянного мониторинга ситуации на востоке страны.

Напоминаем, что Министерство финансов Украины провело оценку влияния войны на работу государственных компаний и бюджет страны, представив три возможных сценария развития экономики, отражающих разные уровни последствий конфликта и устойчивость финансовой системы.

Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что конфликт в Украине может завершиться в течение 60–90 дней при условии, что Европа введет существенные вторичные тарифы для стран, закупающих российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
В Киеве работает ПВО: город под атакой ''Шахедов''
В Киеве работает ПВО: город под атакой ''Шахедов''
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре