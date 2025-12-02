Российское командование продолжает публиковать заявления о якобы успешных действиях своих войск, однако сообщения, которые озвучивает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, не подтверждаются украинскими источниками и расходятся с реальной картиной на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

В свежих сводках Герасимов сообщил, что российские войска якобы окружили Степногорск в Запорожской области.

Подобные утверждения традиционно не находят подтверждения в украинских источниках, которые отмечают, что заявления российского командования регулярно преподносят ситуацию в выгодном для Москвы свете.

Днепропетровское направление

По словам Герасимова, подразделения ВС РФ "успешно развивают наступление" в Днепропетровской области.

Украинские структуры отмечают, что подобные заявления не подкреплены фактами и носят пропагандистский характер, формируя у российской аудитории ощущение непрерывного давления на украинскую оборону.

Донецкое направление: Константиновка и Северск

Герасимов также заявил, что около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений.

Северск стал еще одним примером подобных заявлений: Герасимов утверждает, что российская армия "ежедневно освобождает около 100 зданий" и что штурмовые группы ведут уличные бои.

Красный Лиман

Герасимов также сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман Луганской области.

Как и другие заявления российского командования, эта информация пока не подтверждается украинской стороной и рассматривается как очередная попытка представить ситуацию на фронте в пользу Москвы.