В Крыму дали неутешительный прогноз по топливу, несмотря на обещания Путина
Несмотря на обещания хозяина Кремля Владимира Путина о том, что дефицит горючего оккупированному Крыму скоро исправят, местные власти признали, что быстро решить проблему не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение гауляйтера Крыма Сергея Аксенова в Telegram.
Обещания Путина не сбылись
Ранее диктатор Путин заявлял , что Россия "наблюдает определенный дефицит, но не критический", а поставки горючего в Крым вскоре будут наращивать и по земле, и по морю. Впрочем, гауляйтер Аксенов фактически опроверг эти слова.
Аксенов признал, что больших объемов горючего в ближайшее время на полуострове не появится .
"Прошу всех набраться терпения", - написал гауляйтер.
Свет распределяют несправедливо
Отдельная проблема - электроэнергия. Аксенов признался, что получает жалобы жителей на несправедливое распределение электричества по территории полуострова.
Причина, по его словам, в двух вещах:
- противодействие атакам Украины;
- техническое состояние отдельных подстанций.
Для исправления ситуации создали дополнительные бригады из муниципальных служащих.
"В пределах нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать",- заверил гауляйтер.
Гауляйтер признал, что каждый день получает уведомления от жителей о маршрутах, на которые не вышел транспорт.
Напомним, по словам Путина, ежемесячная потребность Крыма в горючем составляет 70 тысяч тонн, а имеющегося запаса хватит всего на несколько дней.
Тем временем топливный кризис уже отражается на рынке труда оккупированного полуострова.
Жители Крыма массово жалуются на задержки зарплат и вынужденные увольнения, а предприниматели - на простой и нехватку средств для расчетов с работниками и налоговой.
В то же время Россию также охватил топливный кризис. Цены в РФ на горючее побили рекорд 20-летней давности.