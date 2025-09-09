ua en ru
Италия и США договорились увеличить поставки американского газа в Европу

Украина, Вторник 09 сентября 2025 08:27
Италия и США договорились увеличить поставки американского газа в Европу
Автор: Александр Белоус

Италия и США договорились углубить энергетические связи, включая увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ). Европа продолжает искать альтернативы российским энергоресурсам после вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин и министр внутренних дел США Даг Бургум после переговоров в Риме пообещали содействовать "устойчивому и безопасному" потоку американского СПГ в Европу. При этом стороны не назвали конкретных объемов или сроков.

Инвестиции в инфраструктуру

Стороны заявили, что будут стремиться "поощрять инвестиции в инфраструктуру для импорта и регазификации СПГ в Италии, а также в экспортные мощности в США". Это должно обеспечить эффективные и устойчивые цепочки поставок.

Европейский Союз уже предпринимает шаги по отказу от импорта российского газа и СПГ. США намерены нарастить поставки, пока ЕС разрывает многолетние энергетические связи с Москвой, которые рухнули после 2022 года.

Заявления итальянской стороны

"Американский СПГ способствует безопасности поставок отчасти благодаря большей надежности маршрута из США в Италию и Европу по сравнению с геополитическими рисками, присутствующими на других маршрутах", - заявил Пикетто Фратин.

По его словам, американский СПГ играет ключевую роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

Вопрос о возможном увеличении импорта американского СПГ Италией обсуждался в Вашингтоне в апреле. Тогда встречались премьер-министр Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что европейские страны должны прекратить закупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон пошел на ужесточение санкций против Москвы. Райт напомнил, что в рамках соглашения с Вашингтоном Евросоюз обязался закупить американские энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов до конца 2028 года.

Газ Италия Соединенные Штаты Америки
