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Путин отказал Европе в посредничестве на переговорах и назвал своего кандидата

06:24 05.06.2026 Пт
2 мин
Кому из европейцев он до сих пор доверяет?
aimg Екатерина Коваль
Путин отказал Европе в посредничестве на переговорах и назвал своего кандидата Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
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Путин отказал Европе в роли посредника на переговорах и назвал что именно, по его мнению, должен сделать Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Почему Европа не может быть посредником

На встрече с иностранными журналистами в Петербурге Путин заявил: страны ЕС не могут выступать нейтральными посредниками, поскольку сами поставляют оружие Украине.

По его словам, роль Европы - убедить Киев согласиться на компромиссы, а не участвовать в переговорах.

"Как Евросоюз или отдельные страны ЕС могут быть посредниками, если они непосредственно помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Посредничество предполагает нейтральность", - сказал он.

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Кто мог бы вести переговоры

Путин снова вспомнил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного представителя Европы на переговорах.

"Он не друг Путина. Он - немецкий государственный деятель, один из лучших по моему мнению", - написал он.

Между тем Зеленский призвал Путина к прямой встрече и предложил установить конкретную дату переговоров с участием как Европы, так и США.

Угрозы Путина по "Орешнику" прозвучали после того, как он уже признал удар ракетой по оккупированному Донбассу и назвал его "важным", хотя сначала пытался представить это как запланированные испытания, а не потерю ракеты.

Отдельно Путин озвучил свою "формулу мира" с Украиной - он "безусловно готов" к переговорам, но только "на базе" договоренностей с Трампом на Аляске. При этом диктатор похвастался российской системой ПВО, которой "нет у Украины", хотя в тот же день украинские дроны атаковали Санкт-Петербург, где он выступал.

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