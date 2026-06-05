Путин отказал Европе в посредничестве на переговорах и назвал своего кандидата

Путин отказал Европе в роли посредника на переговорах и назвал что именно, по его мнению, должен сделать Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Почему Европа не может быть посредником

На встрече с иностранными журналистами в Петербурге Путин заявил: страны ЕС не могут выступать нейтральными посредниками, поскольку сами поставляют оружие Украине.

По его словам, роль Европы - убедить Киев согласиться на компромиссы, а не участвовать в переговорах.

"Как Евросоюз или отдельные страны ЕС могут быть посредниками, если они непосредственно помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Посредничество предполагает нейтральность", - сказал он.

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Кто мог бы вести переговоры

Путин снова вспомнил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного представителя Европы на переговорах.

"Он не друг Путина. Он - немецкий государственный деятель, один из лучших по моему мнению", - написал он.

Между тем Зеленский призвал Путина к прямой встрече и предложил установить конкретную дату переговоров с участием как Европы, так и США.