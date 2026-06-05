Путін відмовив Європі у посередництві на переговорах і назвав свого кандидата

Путін відмовив Європі в ролі посередника на переговорах та назвав що саме, на його думку, має зробити Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Чому Європа не може бути посередником

На зустрічі з іноземними журналістами в Петербурзі Путін заявив: країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю Україні.

За його словами, роль Європи - переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах.

"Як Євросоюз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність", - сказав він.

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Хто міг би вести переговори

Путін знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого представника Європи на переговорах.

"Він не друг Путіна. Він - німецький державний діяч, один із найкращих на мою думку", - написав він.

Тим часом Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі і запропонував встановити конкретну дату переговорів за участю як Європи, так і США.