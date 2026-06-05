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Путін відмовив Європі у посередництві на переговорах і назвав свого кандидата

06:24 05.06.2026 Пт
2 хв
Кому з європейців він досі довіряє?
aimg Катерина Коваль
Путін відмовив Європі у посередництві на переговорах і назвав свого кандидата Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
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Путін відмовив Європі в ролі посередника на переговорах та назвав що саме, на його думку, має зробити Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чому Європа не може бути посередником

На зустрічі з іноземними журналістами в Петербурзі Путін заявив: країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю Україні.

За його словами, роль Європи - переконати Київ погодитись на компроміси, а не брати участь у переговорах.

"Як Євросоюз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність", - сказав він.

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Хто міг би вести переговори

Путін знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого представника Європи на переговорах.

"Він не друг Путіна. Він - німецький державний діяч, один із найкращих на мою думку", - написав він.

Тим часом Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі і запропонував встановити конкретну дату переговорів за участю як Європи, так і США.

Погрози Путіна щодо "Орєшника" прозвучали після того, як він вже визнав удар ракетою по окупованому Донбасу і назвав його "важливим", хоча спочатку намагався представити це як заплановані випробування, а не втрату ракети.

Окремо Путін озвучив свою "формулу миру" з Україною - він "безумовно готовий" до переговорів, але лише "на базі" домовленостей з Трампом на Алясці. При цьому диктатор похвалився російською системою ППО, якої "немає в України", хоча того ж дня українські дрони атакували Санкт-Петербург, де він виступав.

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