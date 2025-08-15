Путин везет Трампу карту Донетчины, чтобы показать успехи, которых нет, - ЦПД

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подготовил для российского диктатора Владимира Путина карту Донецкой области для демонстрации "успехов" перед президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, Герасимов подготовил для Путина карту Донетчины накануне встречи с Дональдом Трампом, на которой обозначены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
"Замысел россиян - убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено", - пояснил он.
Но, как отметил Коваленко, никто не планирует уточнять, где ДРГ по 3-5 человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта.
На самом деле ситуация на фронте значительно сложнее.
Как напомнил глава ЦПД, у россиян нет реальной возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они пытаются показать.
Кроме того, они до сих пор не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были быть под контролем еще в 2024 году.
Напомним, в Донецкой области продолжаются бои между ВСУ и врагом.
Как сообщил Генштаб ВСУ в сегодняшней утренней сводке, на Покровском направлении украинские защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора.
По словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, на Краматорском направлении Силы обороны сдерживают активные штурмы и информационные вбросы врага, несмотря на его попытки продвинуться в районе Часового Яра.
Недавно главнокомандующий украинской армии Александр Сырский приказал выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны.
Тем временем в "Азове" заявили о значительных потерях врага на Покровском направлении. В частности, за два дня россияне потеряли 151 солдата, более 70 оккупантов получили ранения.