Путин везет Трампу карту Донетчины, чтобы показать успехи, которых нет, - ЦПД

По словам Коваленко, Герасимов подготовил для Путина карту Донетчины накануне встречи с Дональдом Трампом, на которой обозначены пути продвижения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"Замысел россиян - убеждать США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено", - пояснил он.

Но, как отметил Коваленко, никто не планирует уточнять, где ДРГ по 3-5 человек, а где вопрос закрепления и удержания участков фронта.

На самом деле ситуация на фронте значительно сложнее.

Как напомнил глава ЦПД, у россиян нет реальной возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они пытаются показать.

Кроме того, они до сих пор не оккупировали Покровск и Константиновку, которые в их планах должны были быть под контролем еще в 2024 году.