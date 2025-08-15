ua en ru
Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

Пятница 15 августа 2025 09:18
Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений, наиболее интенсивные бои зафиксированы на нескольких ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Начались 1269-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В общем, за вчера зафиксировано 149 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.

По данным военных, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 81 авиационный удар, сбросив 162 управляемые бомбы.

Кроме этого, совершил 5839 обстрелов, из них 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5593 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Бояро-Лежачи Сумской области;
  • Новоданиловка, Орехов Запорожской области;
  • Львов Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, семь артиллерийских средств, пункт управления, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 288 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил одно наступательное действие вблизи Глыбокого.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи, Карповка.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки и в направлении Серебрянки.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Белой Горы.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Русиного Яра, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Попов Яр, Полтавка, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Котлино, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное, Новоукраинка и в направлении Балагана.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка, Зеленое Поле, Воскресенка, Темировка, Новодаровка, Зеленый Гай, Мирное и в направлении Филиала, Запорожского, Камышевахи.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Приднепровском направлении наши воины отбили шесть наступательных действий врага.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб обновил данные о боевых действиях: карты самых интенсивных атак

Потери врага

По сообщению Генштаба, украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также враг потерял:

  • два танка,
  • три боевые бронированные машины,
  • 40 артиллерийских систем,
  • реактивную систему залпового огня,
  • самолет,
  • 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
  • 140 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Стоит заметить, что по данным Института изучения войны, по состоянию на сегодня, 15 августа, Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на одном из важных участков фронта.

Напомним, что ранее Генштаб подробно сообщал о потерях врага по состоянию на сегодняшнее утро.

