Покровское направление: "Азов" за двое суток уничтожил 151 оккупанта

Украина, Четверг 14 августа 2025 03:14
Покровское направление: "Азов" за двое суток уничтожил 151 оккупанта Фото: за двое суток члены 1-го корпуса НГУ "Азов" ликвидировали 151 оккупанта (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне несут значительные потери на Покровском направлении. За двое суток в полосе ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" россияне потеряли 151 солдата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "Азова" в Telegram.

"В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери. В результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта", - говорится в сообщении.

Кроме того, были ранены более 70 захватчиков. Также за указанный период военные взяли в плен 8 представителей армии РФ.

"Боевые действия продолжаются. Спланированы и реализуются мероприятия в районах населенных пунктов в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТГ "Донецк", - добавили в пресс-центре.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, что 12 августа 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. Несмотря на сложную обстановку, россияне несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Также мы писали, что на линии соприкосновения "горячее всего" на Покровском направлении. Всего в течение 12 августа было зафиксировано 165 боевых столкновений, также россияне сбросили 183 управляемые авиабомбы.

В сам Покровск невозможно заехать из-за активных обстрелов, что делает невозможным доставку гуманитарной и медицинской помощи.

Кроме того, представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов проинформировал 13 августа о продвижении войск врага в направлении Доброполья. Он отметил, что главной причиной этого является нехватка личного состава в украинских подразделениях. В то же время Силы обороны Украины уничтожают противника.

