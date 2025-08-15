UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов підготував для російського диктатора Володимира Путіна карту Донецької області для демонстрації "успіхів" перед президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, Герасимов підготував для  Путіна карту Донеччини напередодні зустрічі з Дональдом Трампом, на якій позначені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Задум росіян - переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено", - зазначив він.

Глава ЦПД звернув увагу, що ніхто не уточнює, де ДРГ по 3–5 людей, а де йдеться про закріплення та утримання ділянок фронту.

Насправді ситуація на фронті значно складніша.

Як зазначив Коваленко, у росіян немає реальної можливості швидко дійти до Краматорська та Слов’янська, як вони намагаються показати.

Крім того, вони досі не окупували Покровськ і Костянтинівку, які у їхніх планах мали бути під контролем ще у 2024 році.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Донецькій області продовжуються бої між ЗСУ та ворогом.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора.

За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, на Краматорському напрямку Сили оборони стримують активні штурми та інформаційні вкиди ворога, попри його спроби просунутися в районі Часового Яру.

Нещодавно головнокомандувач української армії Олександр Сирський наказав виділити додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони.

Тим часом в "Азові" заявили про значні втрати ворога на Покровському напрямку. Зокрема, за два дні росіяни втратили 151 солдата, понад 70 окупантів отримали поранення.

Володимир ПутінДонецька областьДональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні