Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД

За словами Коваленка, Герасимов підготував для Путіна карту Донеччини напередодні зустрічі з Дональдом Трампом, на якій позначені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Задум росіян - переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено", - зазначив він.

Глава ЦПД звернув увагу, що ніхто не уточнює, де ДРГ по 3–5 людей, а де йдеться про закріплення та утримання ділянок фронту.

Насправді ситуація на фронті значно складніша.

Як зазначив Коваленко, у росіян немає реальної можливості швидко дійти до Краматорська та Слов’янська, як вони намагаються показати.

Крім того, вони досі не окупували Покровськ і Костянтинівку, які у їхніх планах мали бути під контролем ще у 2024 році.