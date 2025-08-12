ua en ru
Сырский принял важное решение из-за ситуации на Покровском направлении

Вторник 12 августа 2025 17:44
UA EN RU
Сырский принял важное решение из-за ситуации на Покровском направлении Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, ситуация в районе Покровска и Доброполья непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить врага.

"В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.

В ВСУ опровергли информацию о прорыве российских войск в районе Покровска и Доброполья Донецкой области. Речь идет о проникновении малых групп, которые уничтожают Силы обороны.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

В Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

Донецкая область Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
