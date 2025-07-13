ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин цинично пожаловался на "наплевательское отношение" Запада к России

Москва, Воскресенье 13 июля 2025 12:26
UA EN RU
Путин цинично пожаловался на "наплевательское отношение" Запада к России Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российскому диктатору Владимиру Путину не нравится, что Запад "наплевательски" относится к интересам России, чтобы "достичь геополитических преимуществ".

Как передает РБК-Украина, заявление Путина приводит ТАСС.

Глава Кремля рассказал, что ранее сам считал, что главные противоречия между Западом и СССР были связаны с советской идеологией.

"Но (и после распада СССР - ред.) наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял", - добавил Путин.

Диктатор пожаловался, что несмотря на попытки донести позицию РФ, Запад оставался равнодушен к ее интересам.

"Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы", - выдумал он.

К слову, только недавно Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Запад в попытке создать "антироссийский плацдарм" в Украине. Он нафантазировал, что война против Украины якобы является следствием политики Запада.

Угроза нападения РФ на НАТО

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия в течение пяти лет может напасть на страны НАТО.

При этом, по словам украинского лидера, за ближайшие 10 лет у диктатора Владимира Путина уже будет новая армия.

В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупреждал, что Россия может провести ограниченные наземные операции против стран НАТО в ближайшие годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей