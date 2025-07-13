Путин цинично пожаловался на "наплевательское отношение" Запада к России
Российскому диктатору Владимиру Путину не нравится, что Запад "наплевательски" относится к интересам России, чтобы "достичь геополитических преимуществ".
Как передает РБК-Украина, заявление Путина приводит ТАСС.
Глава Кремля рассказал, что ранее сам считал, что главные противоречия между Западом и СССР были связаны с советской идеологией.
"Но (и после распада СССР - ред.) наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял", - добавил Путин.
Диктатор пожаловался, что несмотря на попытки донести позицию РФ, Запад оставался равнодушен к ее интересам.
"Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы", - выдумал он.
К слову, только недавно Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обвинил Запад в попытке создать "антироссийский плацдарм" в Украине. Он нафантазировал, что война против Украины якобы является следствием политики Запада.
Угроза нападения РФ на НАТО
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия в течение пяти лет может напасть на страны НАТО.
При этом, по словам украинского лидера, за ближайшие 10 лет у диктатора Владимира Путина уже будет новая армия.
В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупреждал, что Россия может провести ограниченные наземные операции против стран НАТО в ближайшие годы.
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