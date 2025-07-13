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Путін цинічно поскаржився на "наплювацьке ставлення" Заходу до Росії

Москва, Неділя 13 липня 2025 12:26
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Путін цинічно поскаржився на "наплювацьке ставлення" Заходу до Росії Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російському диктатору Володимиру Путіну не подобається, що Захід "зневажливо" ставиться до інтересів Росії, щоб "досягти геополітичних переваг".

Як передає РБК-Україна, заяву Путіна наводить ТАСС.

Голова Кремля розповів, що раніше сам вважав, що головні протиріччя між Заходом і СРСР були пов'язані з радянською ідеологією.

"Але (і після розпаду СРСР - ред.) наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося. Це було зав'язано на явному бажанні досягти якихось геополітичних переваг. Ба більше, я вже, коли став президентом, теж не відразу все зрозумів", - додав Путін.

Диктатор поскаржився, що попри спроби донести позицію РФ, Захід залишався байдужим до її інтересів.

"Для мене стало очевидно, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси", - вигадав він.

До слова, тільки нещодавно Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном звинуватив Захід у спробі створити "антиросійський плацдарм" в Україні. Він нафантазував, що війна проти України нібито є наслідком політики Заходу.

Загроза нападу РФ на НАТО

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія протягом п'яти років може напасти на країни НАТО.

При цьому, за словами українського лідера, за найближчі 10 років у диктатора Володимира Путіна вже буде нова армія.

Зі свого боку глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль попереджав, що Росія може провести обмежені наземні операції проти країн НАТО найближчими роками.

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