ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин и Макрон созвонились впервые за почти три года и обсудили войну в Украине

Вторник 01 июля 2025 19:39
UA EN RU
Путин и Макрон созвонились впервые за почти три года и обсудили войну в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Это первый их контакт за почти три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля и RTL.

Версия Кремля

Как отметили в Кремле, российский диктатор и президент Франции подробно обсудили войну Израиля с Ираном, а также удары США по иранским ядерным объектам.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", - пишет Кремль.

Путин и Макрон поддержали урегулирование конфликта на Ближнем Востоке "исключительно политико-дипломатическими средствами".

Когда речь зашла о войне России против Украины, Путин цинично заявил, что конфликт якобы является следствием политики Запада. Он обвинил западные страны в "игнорировании интересов безопасности РФ".

Также Путин пожаловался, что Запад якобы создавал в Украине "антироссийский плацдарм" и "поддерживал нарушение прав русскоязычных". Глава Кремля упомянул фантазии о том, что западные страны якобы пытаются затянуть боевые действия в Украине при помощи поставок оружия.

Путин в очередной раз рассказал о том, что завершение войны против Украины должно "предусматривать устранение первопричин кризиса и опираться на новые территориальные реалии".

Версия Елисейского дворца

В Елисейском дворце сообщили, что разговор Макрона с Путиным длился около двух часов.

В частности, французский лидер подчеркнул, что Иран должен выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Это касается полного сотрудничества с МАГАТЭ.

Макрон выразил решимость искать дипломатическое решение конфликта вокруг Ирана. При этом он договорился с Путиным о новых переговорах, чтобы обсудить такой вопрос.

"Что касается Украины, президент Республики подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Елисейском дворце.

Также Макрон призвал главу Кремля к немедленному установлению режима прекращения огня и началу переговоров Украины и России для прочного и долгосрочного урегулирования.

Французский президент и российский диктатор договорились продолжить обсуждение и этого вопроса.

Стоит заметить, что последний разговор Путина с Макроном состоялся 11 сентября 2022 года.

К слову, ранее Макрон неоднократно заявлял, что российский диктатор врет о своем желании установить мир с Украиной. По словам французского лидера, Путина необходимо заставить перестать лгать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Война в Украине
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства