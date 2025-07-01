Путин и Макрон созвонились впервые за почти три года и обсудили войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Это первый их контакт за почти три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кремля и RTL .

Версия Кремля

Как отметили в Кремле, российский диктатор и президент Франции подробно обсудили войну Израиля с Ираном, а также удары США по иранским ядерным объектам.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", - пишет Кремль.

Путин и Макрон поддержали урегулирование конфликта на Ближнем Востоке "исключительно политико-дипломатическими средствами".

Когда речь зашла о войне России против Украины, Путин цинично заявил, что конфликт якобы является следствием политики Запада. Он обвинил западные страны в "игнорировании интересов безопасности РФ".

Также Путин пожаловался, что Запад якобы создавал в Украине "антироссийский плацдарм" и "поддерживал нарушение прав русскоязычных". Глава Кремля упомянул фантазии о том, что западные страны якобы пытаются затянуть боевые действия в Украине при помощи поставок оружия.

Путин в очередной раз рассказал о том, что завершение войны против Украины должно "предусматривать устранение первопричин кризиса и опираться на новые территориальные реалии".

Версия Елисейского дворца

В Елисейском дворце сообщили, что разговор Макрона с Путиным длился около двух часов.

В частности, французский лидер подчеркнул, что Иран должен выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Это касается полного сотрудничества с МАГАТЭ.

Макрон выразил решимость искать дипломатическое решение конфликта вокруг Ирана. При этом он договорился с Путиным о новых переговорах, чтобы обсудить такой вопрос.

"Что касается Украины, президент Республики подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Елисейском дворце.

Также Макрон призвал главу Кремля к немедленному установлению режима прекращения огня и началу переговоров Украины и России для прочного и долгосрочного урегулирования.

Французский президент и российский диктатор договорились продолжить обсуждение и этого вопроса.