Путин торгуется за территории в стиле Сталина, - историк

По его словам, расклады между Большой Тройкой (США, Великобританией и СССР) были взаимозависимыми. В частности 26-й президент США Теодор Рузвельт и бывший премьер Британии Уинстон Черчилль понимали, что без победы на востоке они не смогут побороть лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на западе. Поэтому им была необходима победа на востоке.

С другой стороны они не хотели, чтобы Сталин контролировал всю Европу, поэтому все таки открыли западный фронт.

"Но Сталин в своих видениях использовал в полной мере то, что вклад СССР такой большой. При создании ООН он сначала требовал, чтобы его соучредителями стали 16 республик, тогда была еще Карело-Финская советская республика. В конце концов соучредителями стали три: РСФСР, Украинская и Белорусская ССР, как те, кто сделал очень большой вклад в победу, и Советский союз как государство в целом", - отмечает Кабачий.

По словам историка, Сталин разыгрывал "украинскую карту" в политических переговорах довольно часто. Например, при установлении границ между Польшей и Украиной (после войны границу между УССР и Польшей провели по линии Керзона: Польша вернула Перемышль, Украина - Восточную Галичину, Волынь и близлежащие земли с преимущественно украинским населением).

"Сталин тогда говорил польским коммунистам: "Вообще-то вы должны согласиться, потому что я иду вам на уступки. А если нет, то я еще заберу Холмщину и Перемышль, который я вам отдаю. И будете просить уже на других условиях". И сейчас мы можем увидеть, как Путин торгуется за территории в стиле Сталина", - добавляет историк.