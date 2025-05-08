Путін торгується за території в стилі Сталіна, - історик

За його словами, розклади між Великою Трійкою (США, Великою Британією та СРСР) були взаємозалежними. Зокрема 26-й президент США Теодор Рузвельт та колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль розуміли, що без перемоги на сході вони не зможуть побороти лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера на заході. Тому їм була необхідна перемога на сході.

З іншого боку вони не хотіли, щоб Сталін контролював всю Європу, тому все-таки відкрили західний фронт.

"Але Сталін у своїх баченнях використовував наповну те, що внесок СРСР такий великий. При створенні ООН він спершу вимагав, щоб його співзасновниками стали 16 республік, тоді була ще Карело-Фінська радянська республіка. Врешті співзасновниками стали три: РРФСР, Українська і Білоруська РСР, як ті, хто зробив дуже великий внесок в перемогу, і Радянський союз як держава в цілому", - зазначає Кабачій.

За словами історика, Сталін розігрував "українську карту" у політичних переговорах досить часто. Наприклад, при встановленні кордонів між Польщею та Україною (після війни кордон між УРСР і Польщею провели по лінії Керзона: Польща повернула Перемишль, Україна – Східну Галичину, Волинь і довколишні землі з переважно українським населенням).

"Сталін тоді казав польським комуністам: "Взагалі-то ви маєте погодитись, бо я йду вам на поступки. А якщо ні, то я ще заберу Холмщину і Перемишль, який я вам віддаю. І будете просити вже на інших умовах". І зараз ми можемо побачити, як Путін торгується за території в стилі Сталіна", - додає історик.