У Путина заявили, что США передали РФ параметры согласованного с Украиной мирного плана

Пятница 28 ноября 2025 11:05
UA EN RU
У Путина заявили, что США передали РФ параметры согласованного с Украиной мирного плана Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки якобы передали России параметры мирного плана, который согласовали во время переговоров с Украиной в Женеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Основные параметры были переданы", - сказал Песков относительно мирного плана, который США и Украина согласовали в Женеве.

По его словам, параметры плана обсудят с США на следующей неделе в Москве.

"Кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной, определят на переговорах", - добавил пресс-секретарь Путина.

Переговоры в Женеве

Напомним, недавно СМИ опубликовали мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Украинская делегация по итогам встречи сообщила об "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в конце этой недели украинская и американская делегации продолжат переговоры по мирному плану США. Нужно развить и закрепить результаты, которых удалось достичь в Женеве.

Между тем российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, мол, согласна, что мирный план США может быть положен "в основу будущих договоренностей". Но считать это проектом мирного соглашения Кремль отказывается.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кремль Песков Война в Украине мирный план США
