Путин стоит перед критическим решением по мобилизации: разведка объяснила причины

Дефицит бюджета РФ превышает официальные цифры

По словам Зеленского, российская экономика уже испытывает серьезное давление. В частности, разведка оценивает реальный бюджетный дефицит РФ за 2025 год более чем в 100 млрд долларов, тогда как официально декларируются более низкие показатели из-за переноса части расходов на последующие периоды.

Зеленский отметил, что финансовые проблемы заставляют российские власти сокращать выплаты военным, что свидетельствует об ограниченности ресурсов.

"Это то, что я видел в аналитике нашей разведки. И это говорит о том, что реальный дефицит у них был более 100 миллиардов на 2025-й год", - заявил Зеленский.

Потери на фронте превышают пополнение

По его данным, Россия мобилизует около 40 тысяч человек ежемесячно, однако украинские военные, по оценкам, уничтожают 30-35 тысяч российских военных ежемесячно убитыми и тяжело ранеными.

В результате, за несколько месяцев РФ может потерять 100-120 тысяч военных передовой, что создает проблему с пополнением боевых подразделений.

Возможные "жесткие решения" Кремля

По мнению Зеленского, такая ситуация может поставить российское руководство, и самого Путина, перед необходимостью принимать сложные решения, в частности по масштабной мобилизации.

"Это говорит о том, что им нужно будет принимать жесткие решения. Какие решения? Мобилизация. Тогда это необратимый процесс. Если Путин объявит большую мобилизацию, мы понимаем, какое это будет иметь влияние на их общество и на него лично", - говорит Зеленский.

В то же время разведка не фиксирует признаков того, что Кремль уже принял такое решение. Сейчас Россия даже использует иностранные контингенты для усиления обороны собственной территории, что дополнительно свидетельствует о проблемах с кадровыми ресурсами.

"Путин платит сейчас за 10 тысяч корейцев. У него 10 тысяч военных из КНДР сейчас, которые не идут на нашу территорию... То есть если ему нужны даже эти 10 тысяч, чтобы увеличить за счет корейского контингента свою армию, то наверняка тот контингент, который воюет на территории Украины, будет непросто увеличить. Потому что за счет кого? За счет своих. А что это значит? Это значит - мобилизация", - заявил Зеленский.