Путин стоит перед критическим решением по мобилизации: разведка объяснила причины

Россия испытывает финансовые трудности и значительные потери на фронте. Это может заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься о паузе в войне или принятии сложных решений по мобилизации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Читайте также: "Баланс оккупантов - отрицательный": РФ второй раз за войну установила антирекорд по потерям
По словам Зеленского, российская экономика уже испытывает серьезное давление. В частности, разведка оценивает реальный бюджетный дефицит РФ за 2025 год более чем в 100 млрд долларов, тогда как официально декларируются более низкие показатели из-за переноса части расходов на последующие периоды.
Зеленский отметил, что финансовые проблемы заставляют российские власти сокращать выплаты военным, что свидетельствует об ограниченности ресурсов.
"Это то, что я видел в аналитике нашей разведки. И это говорит о том, что реальный дефицит у них был более 100 миллиардов на 2025-й год", - заявил Зеленский.
По его данным, Россия мобилизует около 40 тысяч человек ежемесячно, однако украинские военные, по оценкам, уничтожают 30-35 тысяч российских военных ежемесячно убитыми и тяжело ранеными.
В результате, за несколько месяцев РФ может потерять 100-120 тысяч военных передовой, что создает проблему с пополнением боевых подразделений.
По мнению Зеленского, такая ситуация может поставить российское руководство, и самого Путина, перед необходимостью принимать сложные решения, в частности по масштабной мобилизации.
"Это говорит о том, что им нужно будет принимать жесткие решения. Какие решения? Мобилизация. Тогда это необратимый процесс. Если Путин объявит большую мобилизацию, мы понимаем, какое это будет иметь влияние на их общество и на него лично", - говорит Зеленский.
В то же время разведка не фиксирует признаков того, что Кремль уже принял такое решение. Сейчас Россия даже использует иностранные контингенты для усиления обороны собственной территории, что дополнительно свидетельствует о проблемах с кадровыми ресурсами.
"Путин платит сейчас за 10 тысяч корейцев. У него 10 тысяч военных из КНДР сейчас, которые не идут на нашу территорию... То есть если ему нужны даже эти 10 тысяч, чтобы увеличить за счет корейского контингента свою армию, то наверняка тот контингент, который воюет на территории Украины, будет непросто увеличить. Потому что за счет кого? За счет своих. А что это значит? Это значит - мобилизация", - заявил Зеленский.
Россия системно привлекает иностранцев к участию в войне против Украины, используя фиктивные кадровые агентства и полукриминальные каналы трудовой миграции.
По данным западных медиа, только в течение прошлого года страна-агрессор направила на фронт не менее 18 тысяч граждан из 126 государств Азии, Африки и Латинской Америки.
В частности, правительство Индии сообщало о не менее 200 случаях вербовки индийских граждан российскими рекрутерами для участия в боевых действиях в Украине. По имеющейся информации, 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
Отдельно Министерство иностранных дел Украины обращалось к африканским странам с призывом принять жесткие меры для прекращения российских схем вербовки, направленных на привлечение молодежи из Африки к войне против Украины.