Путін стоїть перед критичним рішенням щодо мобілізації: розвідка пояснила причини

Дефіцит бюджету РФ перевищує офіційні цифри

За словами Зеленського, російська економіка вже відчуває серйозний тиск. Зокрема, розвідка оцінює реальний бюджетний дефіцит РФ за 2025 рік більш ніж у 100 млрд доларів, тоді як офіційно декларуються нижчі показники через перенесення частини витрат на наступні періоди.

Зеленський зазначив, що фінансові проблеми змушують російську владу скорочувати виплати військовим, що свідчить про обмеженість ресурсів.

"Це те, що я бачив в аналітиці нашої розвідки. І це говорить про те, що реальний дефіцит у них був більше 100 мільярдів на 2025-й рік", - заявив Зеленський.

Втрати на фронті перевищують поповнення

За його даними, Росія мобілізує близько 40 тисяч людей щомісяця, однак українські військові, за оцінками, знищують 30-35 тисяч російських військових щомісяця вбитими та важко пораненими.

У результаті, за кілька місяців РФ може втратити 100-120 тисяч військових передової, що створює проблему з поповненням бойових підрозділів.

Можливі "жорсткі рішення" Кремля

На думку Зеленського, така ситуація може поставити російське керівництво, і самого Путіна, перед необхідністю ухвалювати складні рішення, зокрема щодо масштабної мобілізації.

"Це говорить про те, що їм потрібно буде ухвалювати жорсткі рішення. Які рішення? Мобілізація. Тоді це незворотній процес. Якщо Путін оголосить велику мобілізацію, ми розуміємо, який це буде мати вплив на їхнє суспільство та на нього особисто", - каже Зеленський.

Водночас розвідка не фіксує ознак того, що Кремль уже ухвалив таке рішення. Наразі Росія навіть використовує іноземні контингенти для підсилення оборони власної території, що додатково свідчить про проблеми з кадровими ресурсами.

"Путін платить зараз за 10 тисяч корейців. У нього 10 тисяч військових з КНДР зараз, які не йдуть на нашу територію... Тобто якщо йому потрібні навіть ці 10 тисяч, щоб збільшити за рахунок корейського контингенту свою армію, то напевно той контингент, який воює на території України, буде непросто збільшити. Бо за рахунок кого? За рахунок своїх. А що це значить? Це значить - мобілізація", - заявив Зеленський.