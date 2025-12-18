В Индии заявили про более чем 200 случаев вербовки на войну против Украины: детали

Индийское правительство заявило о по меньшей мере 200 случаях вербовки граждан Индии на войну в Украине российскими рекрутерами. По меньшей мере 26 граждан Индии погибли на войне, семеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сейчас известно о более 200 случаях такой вербовки. Более 100 человек Дели смог вернуть домой, 26 погибли, семеро считаются пропавшими без вести. По репатриации еще около 50 человек ведутся переговоры с Россией, а некоторые вернулись домой сами.

Кремль заявляет, что в армию России вербуют только иностранцев-"добровольцев", но вполне очевидно, что это ложь. Российские агенты-рекрутеры, как заявляли родственники пропавших на войне в Украине, выбирают молодых мужчин, которых заманивают на войну многочисленными обещаниями.

В частности очень часто обещают предоставить легальную работу с высокой заработной платой, проживанием и официальными документами. Зато по прибытии индийцев заставляют подписывать контракты на русском языке и отправляют на фронт.

Индия, Непал и Шри-Ланка постоянно призывают своих граждан не поддаваться ложным обещаниям российских вербовщиков. После того, как стало известно, что сотни граждан этих стран воюют против Украины на стороне РФ, это вызвало ряд скандалов.