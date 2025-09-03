Путин опроверг слухи о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территории

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, что сейчас ряд стран Европы обсуждает возможную отправку солдат в Украину в качестве гарантий безопасности. Европейские солдаты должны будут сдерживать Россию от повторной агрессии.

Также участие в предоставлении Украине гарантий безопасности обещали принять США. По словам президента США Дональда Трампа, его страна будет отыгрывать роль поддержки.

В СМИ уже появились слухи о том, что США могут помочь Украине с разведкой и защитой неба.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что конфигурация гарантий безопасности для Украины в письменном виде появится уже на этой неделе.