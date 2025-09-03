UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путін спростував чутки про гарантії безпеки для України в обмін на території

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нібито не порушував питання обміну гарантій безпеки для України на території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови Кремля.

Путін цинічно заявив, що кожна країна має право забезпечувати свою безпеку, але це не має бути забезпечено за рахунок безпеки іншої країни.

"Ми виходимо з того, що будь-яка країна повинна мати ці гарантії, системи безпеки, і Україна зокрема. Але це не пов'язано з якимись обмінами, тим більше з обмінами територіями", - додав він.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, що наразі низка країн Європи обговорює можливе відправлення солдатів в Україну як гарантії безпеки. Європейські солдати повинні будуть стримувати Росію від повторної агресії.

Також участь у наданні Україні гарантій безпеки обіцяли взяти США. За словами президента США Дональда Трампа, його країна відіграватиме роль підтримки.

У ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що США можуть допомогти Україні з розвідкою і захистом неба.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що конфігурація гарантій безпеки для України в письмовому вигляді з'явиться вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в УкраїніГарантії безпеки