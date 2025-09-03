Путін спростував чутки про гарантії безпеки для України в обмін на території

Російський диктатор Володимир Путін нібито не порушував питання обміну гарантій безпеки для України на території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови Кремля.
Путін цинічно заявив, що кожна країна має право забезпечувати свою безпеку, але це не має бути забезпечено за рахунок безпеки іншої країни.
"Ми виходимо з того, що будь-яка країна повинна мати ці гарантії, системи безпеки, і Україна зокрема. Але це не пов'язано з якимись обмінами, тим більше з обмінами територіями", - додав він.
Зазначимо, що наразі низка країн Європи обговорює можливе відправлення солдатів в Україну як гарантії безпеки. Європейські солдати повинні будуть стримувати Росію від повторної агресії.
Також участь у наданні Україні гарантій безпеки обіцяли взяти США. За словами президента США Дональда Трампа, його країна відіграватиме роль підтримки.
У ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що США можуть допомогти Україні з розвідкою і захистом неба.
Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що конфігурація гарантій безпеки для України в письмовому вигляді з'явиться вже цього тижня.