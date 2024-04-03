Путин надеется на уменьшение поддержки Украины и планирует войну на истощение, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать военную агрессию против Украины и планирует войну на истощение. Глава Кремля в своих захватнических планах надеется на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Несмотря на то, что оккупационный контингент РФ не может совершить прорыв на фронте в Украине и продвигается медленно, Путин все равно полон решимости одержать победу на поле боя, несмотря на потери.

На фоне своего недавнего "переизбрания" на еще один шестилетний срок у власти руководитель Кремля пытается без доказательств обвинить Украину в якобы причастности к теракту и Подмосковью 22 марта, и продолжать оккупационную кампанию после того, как предыдущие дипломатические контакты с США в конце прошлого года закончились ничем, заявили изданию четыре эксперта, знакомых с военной стратегией Кремля.

По словам представителей Штатов, они не видят признаков того, что российский диктатор в конце 2023 года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий. Они отвергли идею переговоров о "перемирии" без участия Украины.

"Путин сейчас, скорее всего, пойдет на эскалацию. Его цель - победа", - сказал руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин. Это ведомство предоставляет консультационные услуги Кремлю.

Он добавил, что РФ "готова продолжать этот конфликт сколько угодно".

Также Bloomberg пишет, что бездоказательные заявления Кремля о якобы наличии "украинского следа" в теракте под Москвой создают предположение о том, что российские власти, возможно, готовят почву для усиления войны, включая возможную еще одну мобилизацию резервистов, несмотря на экономические вызовы и последствия для страны.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что до конца года Кремль планирует сформировать 2 новых общевойсковых армии, 14 дивизий и 16 бригад. Сейчас россияне набирают новобранцев обещанием щедрой оплаты, и преследуют цель набрать по меньшей мере 250 000 солдат в 2024 году.

Вместе с тем, говорится в публикации Bloomberg, Россия из-за нехватки войск пока может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы, как мечтает Кремль, иметь возможность захватить такие города как Харьков и Одессу, тем более для попыток создать путинскую "буферную зону" в Украине.

"Я не верю в возможный захват Харькова. У Кремля не хватает сил для такой задачи, а город слишком велик. Для настоящего прорыва в этой войне России нужны гораздо лучшие коммуникационные возможности, гораздо более высокоточного оружия и гораздо больше людей", - озвучил мнение руководитель Центр анализа стратегий и технологий московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов.

Разговоры о подготовке РФ к возможному наступлению

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что по состоянию на сегодняшний день ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения. Глава государства отметил, что Россия, вероятно, готовит новое наступление, которое может произойти в конце мая или в июне.

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в случае вражеского наступления Харьков станет для россиян "роковым городом".

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к союзникам Украины с важным заявлением, в котором подчеркнул, что Россия бросает на войну все свои ресурсы, а война такого рода имеет только военное решение.

Сегодня, 3 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих.

Детальнее о том, что происходит на фронте и есть ли сигналы о новом наступлении РФ, - читайте в материале РБК-Украина.